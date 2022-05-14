‘Çiftçiler Türk tarımının kahramanlarıdır’

Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Tolga Saylan, "Erkunt Traktör olarak biz bu güçbirliğinin adını 'Çiftçinin Gücü' olarak tanımladık ve bu gücün bir parçası olarak sahada yerimizi aldık. Çiftçinin bağında, bahçesinde ve tarlasında olmanın mutluluğunu ve gururunu bu hikâyeyi beraber yazdığımız kahramanlarla birlikte paylaşıyoruz" dedi.

ÜRETİME DEVAM

Çiftçilerin sesine kulak vererek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Saylan, "Bizler aynı hikâyelerin kahramanlarıyız. Bir amaç ile yola çıkar; köklerini bilir, hedeflerine inanarak yürür; atadan öğrendiklerimizin gücüyle de parlak yarınlara yürürüz" dedi.

Erkunt Traktör olarak çiftçinin sesine kulak verdiklerini anlatan Saylan, "Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmek hedefiyle çıktığımız bu yolda 2003 yılından bu yana; çiftçinin yüzünü güldürmek için durmaksızın çalışıyoruz. Yalnızca traktör değil, bu topraklara gönülden bağlı, çiftçinin dilinden anlayan, onun en zor zamanlarında yanında olan yol arkadaşları üretiyoruz. Bize olan inançları var oldukça, çiftçilerimizin yanında yürümeye, hikâyelerini paylaşmaya, onların fikirleri ve deneyimleri ile hayat bulan traktörler üretmeye devam edeceğiz. Çiftçinin gücü Erkunt Traktör olarak, Dünya Çiftçiler Gününü kutluyor; bereketli kazançlar diliyoruz" dedi.

'DAHA İLERİYE GİDECEĞİZ'

Kuruldukları günden itibaren sektörde önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Tolga Saylan, "Çiftçilerimizin istek, ihtiyaç ve taleplerini doğru anlama çabamız, AR-GE'ye yaptığımız yatırımlar, kullanıcımıza en iyiyi sunma gayretimiz ve satış sonrası hizmetlerimizi en kaliteli ve kesintisiz şekilde sunabilmemiz bizi bu noktaya ulaştırdı" dedi.

EKONOMİYE KATKI

Saylan şöyle konuştu: "Ürünlerimizin satış sonrasında da arkasında olduğumuzu kanıtlamış olmak, bize çiftçimizin güvenini tam olarak kazandırdı. Çiftçimizle beraber ülke ekonomisine yaptığımız katkı ve üretim süreçlerimiz bir sevda ve Erkunt Traktör olarak biz bu sevdadan hiç vazgeçmeyeceğiz. Çok iyi biliyorum ki kullanıcılarımızın talepleri doğrultusunda şekillenen tasarım süreçlerimiz bizi bulunduğumuz noktadan daha ileriye taşıyacak. Yalnız Türkiye'nin önemli markalarından biri olmakla kalmayıp global ölçekte iyi bilinen ve güvenilir bir marka olacağız."