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Haberler Ekonomi G. Koreli CS Wind ikinci fabrikasını İzmir’de açtı

G. Koreli CS Wind ikinci fabrikasını İzmir’de açtı

14.5.2022

G. Koreli CS Wind ikinci fabrikasını İzmir’de açtı
GÜNEY Kore merkezli rüzgar türbini kule üreticisi CS Wind'in Üst Yöneticisi Gim Seong-gon, Türkiye'de ikinci fabrikalarının açılışını yapmaktan son derece mutluluk duyduklarını belirtti. Seong-gon, CS Wind'in Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) ikinci kule üretimi fabrikasının açılış töreninde, iki ülkenin tarihi boyunca beraber kurdukları farklı alanlardaki iş birliklerinin ekonomi alanına da yansıdığını söyledi. CS Wind grubunun 40'ıncı yıl dönümünü Türkiye'de kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Seong-gon, yeni hedeflerinin haftada 50 parça üretmek olduğunu belirtti.
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