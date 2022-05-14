‘Haksız kazanca izin vermeyeceğiz’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konut finansmanı için açıklanan paketlerle ilgili yaptığı açıklamada "Bazı kişilerin açıkladığımız bu konut paketini kendilerine haksız kazanç elde etme yoluna gitmelerine asla göz yummayacağız" dedi. Nebati, salgın ve Ukrayna savaşıyla oluşan küresel enflasyon dalgasından Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti.

TEK HANELİ RAKAMLAR

"Küresel bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalmış olsak da enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz" diyen Nebati, "Dövizi KKM ile durdurduğumuz gibi enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızın başında. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Nebati, "Piyasadaki fiyatları mercek altına alan timlerimiz denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Enflasyonu fırsata çevirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm süreci analiz edip denetliyor" dedi.

CARİ AÇIĞI ÇÖZMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

BAKAN Nebati toplantıdaki konuşmasında şu mesajları verdi:

"SALGINA rağmen 2020 ve 2021'de en iyi performans gösteren ülkelerin başında yer aldık. 1.8'lik büyüme kaydettik. Sonrasında çift haneli büyüme kaydettik.

SANAYİ üretimimiz güçlü bir şekilde artıyor. İstihdam 30 milyona ulaştı. İhracatta sürekli rekor kırılıyor. Yatırım iştahı da güçlü bir şekilde sürüyor. Üretim, yatırım ve istihdamı artırmak Türkiye ekonomi modelinin merkezinde yer alıyor.

CARİ açığı çözmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Krediler konusunda seçici olduğumuz ve bankalarımızın bu konuda net olduğunu ifade etmek istiyorum. Selektif kredi yaklaşımımızın sonucu olarak 150 milyar liralık kredi paketini uygulamaya koyduk."

MALİYE EMLAKÇILARLA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

İSTANBUL Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Emlakçılar Odası ve İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi konut fiyatlarında ev sahipleri ve müteahhitlerin fahiş fiyat artışlarına karşı iş birliği gerçekleştirecek. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Emlakçılar olarak fiyat artışlarının önünde duracak, fiyatlarında haksız artış yapılan gayrimenkullerin satışına aracılık yapmayacak ve bu evleri portföyümüze almayacağız" diye konuştu.