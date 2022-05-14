Memurluğu bırakıp çiftçi oldular

Türkiye'nin enginar üretim merkezi Aydın'ın Gölhisar mahallesinde enginarlar diplomalı mühendislerin elinde katma değer buluyor. Üniversite eğitimini Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret üzerine tamamlayan Mürşide Menderes ile Bilgisayar Mühendisi olan eşi Cafer Menderes radikal bir kararla devlet memurluğundan vazgeçip çiftçilik yapmaya karar verdi.

5 BİN HEKTARLIK EKİM

e-ticaret sistemi ile sosyal medya üzerinden Aydın enginarını tüm Türkiye'ye gönderen çift, "Sakız" ve "Bayrampaşa" enginarlarının yoğun talep gördüğünü söyledi. Sabah saatlerinde enginar işçileri ile birlikte tarlaya gelerek özenle enginarları toplayan Mürşide Menderes, "5 bin hektarın üzerinde enginar ekimi yapılıyor. Bu mahallenin neredeyse tamamı geçimini enginardan sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİLİK HEP AKLIMDAYDI'

Babasının da uzun süre enginar üreticiliği yaptığını belirten Mürşide Menderes, "Erkek kardeşim Ahmet Çelik de bu işi babamdan devraldı. Hep enginar ile iç içeydim ve yıllardır severek tüketiyorum. Üniversite öğrenimimin ardından devlet memurluğuna başladım. Ancak bu iş her zaman aklımdaydı ve sevdiğim, bildiğim işi yapmak için harekete geçtim. Çalıştığım kurumdan ücretsiz izin alarak bu işe başladım. Sağ olsun eşim de bana çok büyük destek oluyor. Hasat dönemlerinde sabahın erken saatlerinde tarlaya gelerek enginarları topluyoruz" dedi.

TOPTAN SATIŞ DA YAPIYOR

Özenle hazırlanan enginarları kurdukları e-ticaret sistemi üzerinden ve sosyal medya hesabından vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Menderes, "Enginarlarımızın internet üzerinden satışını gerçekleştiriyoruz. Talep eden restoranlara, marketlere de gönderiyoruz. Bunun yanında toptan satış da yapıyoruz. Uzmanlar da özellikle insan sağlığına yararlı olan enginarın haftada en az 2 kez tüketilmesini öneriyorlar. Tam bir şifa deposu olan bu sebzeyi, dünya tattırıyoruz" diye konuştu.

"ENGİNAR ETTEN DAHA DEĞERLİ BİR ÜRÜN"

ENGİNARIN etten daha değeli bir ürün olduğunu ifade eden enginar üreticisi Ahmet Çelik ise, "Yaklaşık 15 yıldır enginar üreticisiyiz. Kendi arazilerimizin yanı sıra kiraladığımız arazilerde de enginar yetiştiriyoruz. Bu işi babamızdan devraldık ve gittiği yere kadar da götüreceğiz. Üretimde sıkıntı yaşıyoruz ama biz durmayacağız ve üretmeye devam edeceğiz. Enginar yıldan yıla adını daha da duyurarak pazarını genişletiyor. Bana kalırsa enginar etten daha değerli bir ürün. Lezzet olarak da bu sebzenin üzerinde tat tanımam. Karaciğere çok faydası var" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE