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Haberler Ekonomi 15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp üreticiliği seçti

15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp üreticiliği seçti

15.5.2022

15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp üreticiliği seçti
ADANA'DA, tropikal meyve yetiştirmeye karar vererek işyerinden ayrılan aşçı, devlet desteğiyle 6 ay önce sera kurup üretime başladı. Sarıçam ilçesinde yaşayan Tuncer Karslı, daha önce gittiği Uzak Doğu ülkelerinde gördüğü papaya ve mangoyu evinin bahçesinde yetiştirmek üzere harekete geçti. Üretim sürecine ilişkin bilgi edinmek amacıyla geçen yıl Sarıçam Ziraat Odası ile Sarıçam Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Karslı, devlet desteği alabilmek için de sera projesi hazırladı. Projesi Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Karslı, yüzde 75'i hibe desteği olmak üzere 200 bin lira yatırımla sera kurdu. Evinin bahçesindeki yaklaşık 1,5 dönümlük serada 120 papaya ve 70 mango fidanı diken Karslı, aşçılık yaptığı dönemde Uzak Doğu'ya gittiğini ve burada papaya ve mangoyu gördüğünü söyledi.
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