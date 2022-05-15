Almanya’dan 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz

Alman Bağımsız Serbest Seyahat Acenteleri Birliği'nin (VUSR), Alman emeklilerin kış aylarında Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerde tatil yapmaları yönündeki açıklamaları hakkında TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerden orta yaş ve üzeri turistin Türkiye'deki destinasyonları tercih ettiğini söyledi. VUSR'ın tatil satışlarının Alman devleti tarafından sübvanse edilmesi talebinin yeni bir gelişme olduğunu belirten Bağlıkaya, böyle olması durumunda orta yaş üzeri kesimin tatil ve seyahat hareketlerinin hızlanacağını söyledi. Bağlıkaya Almanya'dan 5 milyonu aşkın turistin gelmesini beklediklerini de söyledi.

26 MİLYON EMEKLİSİ VAR

Daha çok emekli ve orta yaşlı kesimin tercih ettiği turizm olarak bilinen 3. Yaş Turizmi ile ilgili bilgi veren Bağlıkaya, "Orta yaş üzeri kesimin tatil ve seyahat hareketleri zaten önemli bir turizm segmenti konumunda. Almanya, yaşlı ve emekli sayısının yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda. Alman Emeklilik Sigorta Birimi verilerine göre Almanya'da emeklilik maaşı alan kişilerin sayısı 26 milyona yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

İLK 3 AYDA 418 BİN KİŞİ

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin kalış sürelerinin 90 gün ile sınırlandırılması yerine belirli yaş üzerindeki misafirlerin 6 aya kadar kalabilmesine olanak sağlayacak düzenleme yapılmasını öneren Bağlıkaya, "2019'a kadar 5 milyon ziyaretçi bandına ulaştığımız Almanya'da Akdeniz çanağında Almanların tercih ettikleri üç önemli destinasyon biriyiz. 2020'de 1,1 milyon ziyaretçi ağırladığımız Almanya'dan 2021'de konuk ettiğimiz kişi sayısı 3 milyonun üzerine çıktı. 2022 yılının Ocak-Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde ise Almanya'dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 220 civarında bir artışla 418 bini aştı" dedi.

BU YIL REKOR KIRARIZ

ALMAN turizm acenteleriyle görüşmelerde yaz sezonu rezervasyonlarında Türkiye'ye yönelik talepte hissedilir bir artışın olduğunu kaydeden Bağlıkaya, "Alman tur operatörlerinin Türkiye'ye olan uçak koltuk kapasitelerini artırmaya başlamaları da bir diğer gösterge. Pandemi döneminde ülkemizin ve turizm sektörümüzün iyi bir sınav vermiş olması da Almanya'da elimizi güçlendiren bir diğer unsur. Bu pazarında da bu yıl, ziyaretçi sayısının 2019'daki 5 milyon seviyesini aşacağını öngörüyoruz" diye konuştu. ■ BURCU ŞEN/ANKARA