Evde Bakım yardımları yarın hesaplara yatıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını açıkladı. Bakan Yanık, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı. Bakan Yanık, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yaptıklarını hatırlattı.

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