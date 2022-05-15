Satsumanın rakibi avokado ve mango

Satsuma, Japonya'nın Kyushu adasında bulunan ve tüm dünyada mandalinasıyla meşhur bir bölge. Yıllar önce Japon İmparatorluğu'nun yurtdışına çıkış yasağı getirdiği bu ürünün tohumları kaçak olarak önce bir Türkmen tarafından Gürcistan'a getiriliyor, oradan da Gürcüler tarafından Rize'ye kadar ulaşıyor. Bundan 60 yıl önce ise Rize'den Gümüldür'e göç eden Hacı Nusret Şener adındaki bir köylü satsuma meyvesini oradan Ürkmez'e getiriyor ve henüz toprak satın almadığı için komşularının bahçesine dikiyor fideleri.

HACI NUSRET ŞENER BAŞLATTI

Meyve ürün verdiğinde ise Rize'dekinden çok daha güzel ve aromalı bir lezzet ortaya çıkıyor. Hacı Nusret Şener, bunun üzerine birçok bahçe sahibine satsuma fidanları satmaya başlıyor. Zamanla bu meyve Gümüldür, Özdere derken tüm Seferihisar mandalin bahçeleri içinde kalıyor. İşte Hacı Nusret Şener'in 60 yıl önceki mucizesini örnek alan emekli matematik öğretmeni Ürkmez çifti, şimdi aynı bölgede avokado ve mango yetiştirmek için kolları sıvadı.

MANDALİNADAN SONRA BİR İLK

Nusret Şener'in mandalina projesinin sırrını bölgedeki tüm bahçe ve tarla sahipleri çözünce, bugüne dek Özdere'den Seferihisar'a kadar uzanan geniş sahili, mandalina bahçeleri kapladı. Şimdi ise emekli matematik öğretmeni ve Ürkmez eski Belediye Başkanı Osman Ürkmez, emekli matematik öğretmeni eşi Nurşen hanımla birlikte 60 yıl önceki gibi bölgenin belki kaderini değiştirmek üzere yola çıktı.

BÜYÜK BİR ÇİFTLİK KURDULAR

3 yıldır Alanya'ya gidip avakado meyvesini inceleyen ve 5 kez Afrika'ya gidip mango meyvelerini araştıran Ürkmez, ticaret hayatını oğullarına devredip, avakado ve mango çitfliği kurdu. 500'den fazla avokado ağacı ile 150 kadar da mango ağacı diken Osman Ürkmez, ilk meyvelerini üç yıl içinde alacağını ve 25-30 yıllık olduğunda bir ağaçtan yaklaşık 6 bin meyve alındığını dile getirdi.

3 YIL SONRA MEYVE VERECEK

MANDALINADA olduğu gibi bölgedeki tüm tanıdıklarının, kendisinin ilk ürünü almasını beklediğini belirten Osman Ürkmez, "Bu ağaçlar ilginç, ilgi ve bakım istemez, asla ağaç hastalanmaz, sadece haftada 10 günde bir su vermek yeter, organik olduğu için hiçbir şeye ihtiyaç yok, üçüncü yılında ilk meyvelerini vermeye başlar. 60-70 meyve ile başlar ve yıllar geçtiktçe ağacın üzerindeki meyve sayısı artar. İnanıyorum ki bu bölgeyi önümüzdeki yıllarda mandalinalara alternatif ürün olarak avakado ve mango ağaçları saracak" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL