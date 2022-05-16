‘İzmir’de belediyeler arsa üretemiyor’

İzmirli İş insanı, Ege Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı ve önceki dönem MHP İzmir Milletvekili Murat Koç, İzmir'in en önemli sorununun gecekondulaşma ve çarpık kentleşme olduğunu söyledi. Şehir merkezinde belediyelerin arsa üretememesi nedeniyle çarpık kentleşmenin devam ettiğini belirten Murat Koç "En öncelikli sıkıntı kentsel dönüşümün yapılamaması. Arsa bulunmuyor ama İzmir'in en sağlam bölgeleri bomboş dağ gibi duruyor. Bornova, Bayraklı gibi altı bataklık ve ova olan alanlara, zemini sağlam olmayan yerlere yüksek binalar yapılıyor" diye konuştu.

KENTİMİZE YAKIŞMIYOR

İzmir'de belediyelerin şehir merkezinde kentsel dönüşüm için arsa üretemediğini vurgulayan iş insanı Murat Koç, "Geçmiş yıllarda müteahhitlik yaptım. Kentin içindeki alüvyonlu alanların ve deniz kenarlarının bir an önce boşaltılması gerekiyor. Şu anda hükümetin deprem konutlarını yaptığı yerler, şehir hastanesinin üst kısımları çok uygun. İzmir'in tüm girişlerindeki gecekondular kente yakışmıyor. Şehir plancıları ve mimarlar odası İzmir'e yakışan sağlam ve modern kentleşmenin önünü açmalı" dedi.



LOJİSTİKTE EN BÜYÜK SIKINTI KAYIT DIŞILIK

LOJISTIK sektörüyle ilgili sorunlara da dikkat çeken Murat Koç, "Biz Ege Ulaşım olarak İzmir merkezli olmak üzere Ege, Akdeniz ve Marmara'yı kapsayan 600 kilometrelik alanda hizmet veriyoruz ve 13-15 saatte adrese teslimat yapıyoruz. Bu sektörün en büyük sorunu kayıt dışının çok olması. Faaliyette bulunanların yüzde 80'i kayıt dışı. Biz firma olarak yüzde 100 KDV faturalı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKIN