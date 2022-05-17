‘65 bin kişi fahiş şekilde fiyat artırdı’

Bakan Nebati, 'Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete' programı kapsamında konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete' programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Konut Sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ

Saat 13.00'te başlayan toplantı 15.30'da sona erdi. Nebati, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini ifade ederek, kredi kampanyası sonrasında laklaşık 65 bin kişinin fiyatları fahiş şekilde artırdığını tespit ettiklerini bildirdi. Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle yaptığı buluşmanın ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek, stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" ifadelerine yer verdi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Açıklamasında, konut sektörüne yönelik açıkladıkları destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimleri kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini de belirten Bakan Nebati, "Fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz. Faiz paketinin ardından yaklaşık 65 bin kişinin fiyatları fahiş şekilde artırdığını tespit ettik" dedi.