Muhasebeciliği bırakıp çilek üreticisi oldu

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde muhasebeciliği bırakarak kurduğu topraksız tarım serasında çilek yetiştiren kadın girişimci Sibel Yıldız, yıllık 10 tona yaklaşan üretimiyle siparişlere yetişmeye çalışıyor. Aile birikiminin yanı sıra Ziraat Bankasından tarım kredisi kullanan Yıldız, 2019 yılında 1 dönümlük alanda çok katlı sera kurdu.

Yılın 10 ayı üretim yapan Yıldız, iyi tarım uygulamaları kullanarak ürettiği çileklere gösterilen yoğun talebe yanıt vermeye çalışıyor. Yıldız, yetiştirdiği çilekleri Manisa ve çevre illere satıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sera kurmak isteyenlere deneyimlerini aktaran Yıldız, "Bazı şeyleri yanılarak, yıkılarak öğrendik. O yüzden bu işi yapmak isteyen özellikle kadın girişimcilere destek vermek için sosyal medya hesabı açtım" dedi.