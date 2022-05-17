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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş 3600 ek gösterge açıklaması

Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş 3600 ek gösterge açıklaması

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklamada bulundu. Bakan Bilgin ayrıca emekli ödemeleri ile de ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...

17.05.2022, 11:13 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022, 11:31

Son dakika: Bakan Bilgin’den flaş 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz. Burada uygulamaya soktuğumuz proje istihdam garantili olacak. Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde istihdam projeleri başlatacağız.

Bu programlarla Sanayinin istihdam kabiliyetini çoğaltacağız. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız, çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz.

Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız.

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