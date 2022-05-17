‘Türkiye’yi gençler çok daha iyi yerlere getirecek’

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi gençlerin teknoloji tabanlı işleriyle çok daha iyi noktalara getireceklerini belirterek "Bu manada sürekli karamsarlık pompalamaya çalışanlara sizi umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlara itibar etmeyin" dedi.

Gençlik Bilişim Festivali'nin açılış töreni, Varank'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığında yapıldı. Geleneksel girişimcilere ve teknoloji tabanlı iş yapmak isteyen gençlere destek verdiklerini belirten Bakan Varank, Bireysel Genç Girişimci Programı'nın spor alanında da açılacağını ifade etti.