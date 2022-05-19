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Haberler Ekonomi ABD’li petrol şirketleri yeniden Venezuela’da

ABD’li petrol şirketleri yeniden Venezuela’da

19.5.2022

ABD’li petrol şirketleri yeniden Venezuela’da
ABD, bir dönem darbe planları yaptığı ve lideri Maduro'yu iktidardan indirmeyi planladığı Venezuela'da petrol arayacak. Rusya'ya yönelik ambargolar sonrası Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacağı açıklandı. Bu konuda ilk adım atılırken Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı." ifadesini kullandı. Venezuela lideri Maduro geçtiğimiz günlerde, Venezuela'da üretim yapmak isteyen yabancı yatırımcılara kapılarının ardına kadar açık olduğunu söylemişti.
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