EIB Koordinatör Başkanı Eskinazi güven tazeledi

EGE İhracatçı Birliklerinde 1 Nisanda başlayan genel kurul maratonu koordinatör başkanlık seçimiyle tamamlandı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkanlığına tekrar seçildi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, EİB Koordinatör Başkan Yardımcıları oldu. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Başkanı olarak belirlendi. Eskinazi yaptığı konuşmada, "EİB'nin ihracatını 25 milyar doların üzerine çıkarma çabası içinde olacağız" dedi.

DİĞER