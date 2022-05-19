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Haberler Ekonomi Togg, 2023’ün ilk 3 ayında trafiğe çıkacak

Togg, 2023’ün ilk 3 ayında trafiğe çıkacak

19.5.2022

Togg, 2023’ün ilk 3 ayında trafiğe çıkacak
TOGG'UN Gemlik tesisindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Yüzde 97'si tamamlanan tesisin gövde binasında kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladı. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlarken, Tosya'da konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.
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