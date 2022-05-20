Başarılı girişimciye yılın iş kadını ödülü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ürettiği 40 çeşit reçeli Türkiye'nin tüm illerine internet üzerinden satan girişimci Sevgül Batur (40), yılın iş kadını seçildi. Nazilli Dallıca mahallesinde bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 4 çocuk annesi Batur, ailesi için yaptığı reçeller beğenilince çalıştığı kurumdan ayrılıp kendi işini kurma kararı aldı.

Evinde komşularından aldığı tencerelerde tek başına reçel üreten Batur, bu ürünleri internetten satmaya başladı. Batur'un yöresel meyvelerden ürettiği reçeller kısa sürede popüler oldu.

BAHÇEYE ATÖLYE KURDU

Gelen taleplere tek başına yetişemeyen Batur, evinin bahçesini fabrikaya dönüştürüp mahallesindeki 20 kadını da istihdam etti. Batur girişimcilikteki başarısını aldığı ödülle taçlandırdı.

İstanbul'da düzenlenen 'Duse Mimarlık Uluslararası Medya Ödülleri' gecesinde Aydınlı girişimci Batur yılın iş kadını ödülüne layık görüldü. Batur ödülünü sunucu Vahe Kılıçarslan'ın elinden aldı.

ILK GÜNKÜ HEYECANIM VE AZMIMLE ÜRETIYORUZ

ALMIŞ olduğu ödülde ekibinin büyük katkısı olduğunu belirten Batur, "Bu işe elimde bir şey yokken girdim. Odun bulamadığım, alamadığım zamanlar bile oldu. Ancak moralimizi bozmadık. Reçel üretiminde başarılı olacağımıza inanıyordum. İlk günü heyecanım ve azmimle çalışmalarıma devam ediyorum. Bu ödülü de öncelikle ailem, ekibim, tüm Türkiye ve Avrupa'daki takipçilerim için aldım. Bu hepimizin başarısı. Önümüzdeki dönemde iş hacmimizi artırıp daha tanınan bir marka haline gelmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZMEN