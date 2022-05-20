KOBİ’lerde istihdam için Denizli’de örnek işbirliği

DENİZLİ'DE iş gücüne katılabilecek 18-55 yaş arasında bireylerin KOBİ'lerde istihdamına yönelik Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Pamukkale Kaymakamlığı işbirliği yaptı. DTO binasında bir araya gelen Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Ceylan ile Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş protokole imza attılar.

Proje kapsamında Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) danışmanları KOBİ'lerde işe yönlendirilecek. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Oda olarak kurslarda vasıflı hale getirilecek işsizlerimiz ile işverenlerimiz arasında köprü olacak, işe alınmaları için destek vereceğiz. İşbirliğimizin örnek olmasını diliyorum" dedi. Kaymakam Bulut ise iş gücüne katılımın artmasının önemine dikkat çekti. ■ SEBAHATTİN ALP