DOKUZ Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Ege Lojistik Derneği (ELODER) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve "Sürdürülebilir İyi Uygulamalar/ Başarı Hikayeleri" temelli kurgulanan "Lojistik Ödülleri 2022" sahiplerini buldu. Ege Lojistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Doğrucu "2022 Ege Bölgesi Lojistik Ödülleri kurum ve profesyonellerin lojistik konularında gerçekleştirdikleri faaliyet ve projelerin ortaya çıkarılarak başarı örnekleri olarak paylaşılmasını hedefliyor" dedi.

ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜMLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde bu yıl ikincisi yapılan ödül töreninde Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Lansinoh Labarotories ödüle layık görüldü. Ödülü firması adına teslim alan Lansinoh Labarotories Tedarik Zinciri Müdürü Dilşad Gülay Karadağ, 2030 iklim-nötr hedefi doğrultusunda yaptıkları çalışmalar çerçevesinde lojistik uygulamalarında da çevre dostu çözümlere yöneldiklerini belirtti. "Bu kapsamda çevresel-sosyal veya ekonomik sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve güncel teknoloji kullanımı uygulamalarımızla yeşil lojistik alanında lider firmalardan biri haline geldik" diyen Gülay Karadağ, jüri üyelerine teşekkür etti. Yarışmanın iyi lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının lojistik ekosisteminde paylaşılmasını sağlayarak hem uygulamaya hem de akademiye katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği bildirildi. ■ TOLGA TEKİN