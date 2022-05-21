En büyük 10 bankanın ilk çeyrek kârı 50 milyarı aştı

Türkiye'nin aktif büyüklüğü en yüksek 10 mevduat bankası, ilk çeyrekte 50,2 milyar lira kâr elde ederken, ekonomiye 4,6 trilyon liranın üzerinde destek sağladı. Ülkenin en büyük 10 mevduat bankasının aktif toplamı mart sonu itibarıyla 8 trilyon 32 milyar liraya ulaştı. Kamu bankalarının kredi stoku 2,1 trilyon lira, özel bankaların ise 2,5 trilyon lira oldu. Geçen yıl sonuna kıyasla bu bankaların aktif büyüklüğü yüzde 10,3 artış gösterdi. En büyük 10 banka şöyle: Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, DenizBank ve TEB.

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