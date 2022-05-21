İzmirli halıcılar yeni iş bağlantılarıyla döndü

Yıllardır halıcılıkta İzmir ile Gaziantep arasında köprü kurmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği (HALIMDER), 128 kişilik heyetle Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı DOMOTEX Turkey'e katıldı. Gaziantep'te düzenlenen fuarda stant açan İzmirli üç firmaya teşekkür plaketi veren HALIMDER Başkanı Abdullah Naci Ölçen, "Şimdi de DOMOTEX Turkey'in bir ayağının İzmir'de olması için çalışacağız" dedi. Son dönemde İzmir ile Gaziantep arasında geliştirilen ortak projelere bir yenisi daha eklendi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği (HALIMDER) işbirliğinde 128 kişilik İzmir heyeti, 14-17 Mayıs arasında Gaziantep'te düzenlenen fuara çıkarma yaptı. DOMOTEX Turkey, pandemi sonrası sektöründe düzenlenen ilk fuar oldu. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılan, Türkiye'den 168, 14 ülkeden de 48 firmanın katıldığı fuarda İzmir heyeti hem sektördeki gelişmeleri yerinde görme fırsatı yakaladı hem de önemli ticari işbirliklerine imza atarak kente döndü.





PANDEMİ SONRASI İLK FUAR

HALIMDER ve İZTO Halı, Zemin ve Duvar Kaplamaları Meslek Grubu Komite Başkanı ve Meclis Üyesi Abdullah Naci Ölçen, fuarın Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık A.Ş. işbirliğiyle düzenlendiğini belirterek, "Deutsche Messe Hannover Fairs'in bu alanda dünyada düzenlediği üç fuar bulunuyor. Biri Hannover diğeri ise Şangay'da. Pandemi sonrası bu üçlü fuar serisinin ilki Gaziantep'te yapıldı. Bu nedenle de hem Türkiye'den hem de yurtdışından oldukça fazla katılımcı geldi. Gelenlerin çoğu da ticari bağlantılar yapmak için Gaziantep'deydi. Uluslararası katılımın oldukça yüksek olduğu fuar çok verimli geçti" dedi. Halıcılıkta iki kent arasında köprü kurma mücadelelerinde başarıya ulaştıklarını ifade eden Ölçen şunları söyledi:



BİR AYAĞI İZMİR'DE OLSUN

"Şimdi bu bağları daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu fuarın, İstanbul'dan dünya halı üretiminin yüzde 40'nı gerçekleştiren Gaziantep'e taşınması için İzmir itici güç oldu. Şimdi DOMOTEX Turkey'in bir ayağının İzmir'de yapılmasını istiyoruz. Bunun için girişimlere başlayacağız. İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener ile konuyu konuşacağız. Onun da takdiriyle girişimde bulunacağız. Belki bu fuara bağlı İzmir'de de 'Halı Günleri' temasıyla bir organizasyon yapılabilir.

HEDEF 4 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Gaziantep'te toplam 321 milyon metrekare halı dokunuyor. Dünyadaki ihracatın yüzde 61'i bu tezgahlarda üretiliyor. Dünyadaki 3 milyar dolarlık ihracat hacminin 2.1 milyar doları Türkiye'ye, 1.8 milyar doları ise Gaziantep'e ait. Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar de "2021 yılını 3.2 milyar dolarlık bir ihracat hacmi ile kapatan Türkiye, fuarın katkısıyla 2022 yılında 4 milyar dolarlık bir ihracat girdisi hedeflemekte" dedi.

AVANTAJLARIMIZ ÇOK

HEM makine hem de el halıcılığında İzmir başta olmak üzere Uşak, Manisa ve Balıkesir hattında önemli bir pazarın olduğunu dile getiren Ölçen, "DOMOTEX Turkey ile aramızdaki köprünün daha da güçlenmesini istiyoruz. İzmir, Anadolu'nun batıya açılan kapısı. Bir liman kenti. Konaklama ve uçuş zenginliği gibi avantajlarımızla bu işe talibiz. Gaziantep ile işbirliklerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz dedi.



TOLGA TEKİN / SEKTÖRÜN SESİ