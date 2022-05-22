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Haberler Ekonomi EGİAD’dan Selanik gezisi

EGİAD’dan Selanik gezisi

22.5.2022

EGİAD’dan Selanik gezisi
YUNANİSTAN'IN ikinci büyük şehri Selanik, EGİAD'lı iş dünyasını ağırladı. İş gezisine, EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekilleri Cem Demirci, Kaan Özhelvacı, Dr. Fatih Mehmet Sancak, Yönetim Kurulu üyeleri Oğuz Sertaç Yılmaz, Pınar Berberoğlu, Mert Hacıraifoğlu, Müge Şahin, Arda Yılmaz, Eyyüpcan Nadas, Genel Sekreter Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, EGİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Elif Kâya ve EGİAD üyeleri katıldı. Yunanistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik işbirliği imkanları, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, AB ile gündemdeki ticari konular; enerji, turizm, tarım, gümrük ve ulaştırma alanları başta olmak üzere ekonomik alanlardaki işbirliği konuları ele alındı.
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