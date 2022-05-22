Kripto para piyasasında 1 trilyon dolarlık kayıp

YÜKSEK enflasyon ve faiz ortamına ilişkin endişelerin yanı sıra sabit coinlerdeki istikrarsızlığın sıçraması ile kripto piyasalardaki kayıplar sürerken, son 7 haftada Bitcoin'in fiyatı yüzde 40'a yakın, Ethereum'un fiyatı yüzde 45 geriledi. Nisan'da 2.1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının değeri 1.2 trilyon dolar seviyelerine gerilerken 1 trilyon dolar piyasadan silindi. Enflasyonist ortamda riskli varlıklardan kaçışın ivme kazanmasıyla kripto parada geçen yıl Kasım'da başlayan düşüş sürüyor. Bitcoin ve Ethereum üst üste 7. haftayı da kayıpla tamamlarken, kripto para piyasası çakıldı.

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