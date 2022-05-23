Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, bu hafta enflasyon gündemiyle toplanıyor. Toplantıda, "gıda, emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler, tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine" yönelik önlemler masaya yatırılacak. Tarım ürünlerinde üretim planlaması güncellenirken, kalıcı arz eksiğine karşı yeni teşvikler devreye alınacak. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında cumartesi günü toplandı. Toplantıda, küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ekonomiye etkileri değerlendirildi. Enflasyon ile üzerindeki arz yönlü etkiler de bu hafta toplanacak Gıda Komitesi'nden değerlendirilecek ve alınacak kararlar ivedilikle uygulamaya konulacak. Hazine Bakanlığının risk analiz sistemine göre belirlenen gıda sektöründe de mükelleflerin adreslerinde saha denetimi başladı.



HAZAL ATEŞ/ANKARA

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