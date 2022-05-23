İzmir hayvancılıkta ciddi potansiyele sahip

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (İZMİR DSYB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erman Haran, Hafta başı Sohbetlerinin bu haftaki konuğu oldu. İzmir'in hayvancılık potansiyeli konusunda açıklamalarda bulunan Haran, "Ege Bölgesinin en verimli topraklarına sahip ilimiz hayvan yetiştiriciliği ve sürdürülebilirlik potansiyeli ile her alanda ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak güçtedir. İzmir süt üretimiyle öncü konumdadır. Et ve süt ürünleri ihracatında da ağırlığını artırmaktadır. Ege bölgesinin lojistik üssü rolü üstlenmektedir" diye konuştu.



KATKIDA BULUNUYORUZ

■ İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ne gibi çalışmalar yapıyor?

Ana sözleşmesi gereği, Birliğin kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarımız şöyle:

● Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için, gerek yurt içinde gerekse yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin arttırılması.

● Bu hayvanların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması.

● Üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ile ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi. Ayrıca 2013 yılından bu yana, tarımsal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yetkin danışmanlarımız ile işletmelerimizde, ahır sterilizasyonu, bakım ve besleme, barınak modernizasyonu, yem bitkisi yetiştiriciliği, finans danışmanlığı başta olmak üzere bir çok alanda hizmet veriyoruz, Teknolojik altyapımız ile çiftçi bilgilendirme toplantıları düzenliyor, aktif işletme bazlı Linear tanımlama (dış görünüşe göre) sınıflandırma yaparak, işletme sürü yönetimine katkıda bulunuyoruz.



ÜYE SAYIMIZ 12 BİNİ GEÇTİ

İzmir'de sığır yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve potansiyeli nedir?

DSYB, 12 bin üyesi, 12 irtibat bürosu, 196 personeli, süt içerik analiz laboratuvarı ve düve işletme tesisleri ile üreticilerin refahını artırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. İzmir hayvancılıkta ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacak merkezi konumdadır. Ülkeye ivme kazandıracaktır.

ÇÖZÜM İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Sığır yetiştiricilerinin talepleri için çalışma yapılıyor mu?



Tabİ artan girdi maliyetleri, işletme maliyetleri üretimin her alanında bulunan yetiştiricilerimize zorluklar yaşatmaktadır. İzmir DSYB olarak devletimizin kurumlarıyla, ilgili Bakanlıklarla ve kişilerce çözüm odaklı görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

MERT ALPDÜNDAR