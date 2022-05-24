CHP’li başkan Tekin İyi Parti’ye mi geçiyor?- Kulağıma Gelenler

İZMİR Torbalı'da CHP'li Belediye Başkanı Mithat Tekin, tüm çabalarına rağmen bir türlü anlaşamadığı Övünç Demir'in ilçe başkanlığına seçilmesini engelleyemedi. İl Başkanı Deniz Yücel, Demir'i destekledi. Tablo böyleyken Tekin, geçtiğimiz günlerde merhum Başkan İsmail Uygur'u anma gecesine Demir, CHP'li vekiller ve Yücel'i davet etmemiş.

İYİ Parti'den il ve ilçe başkanı ile milletvekillerini ise özel davet etmiş. CHP İlçe örgütünden bazı kişiler Tekin'in İYİ Parti Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'yla boy gösterdiği geceye davet edilmemelerine tepki göstermiş. Tekin'in cevabı ise, "Üzerime gelmeyin yoksa İYİ Parti'ye geçerim" olmuş. İlçede Tekin'le birlikte CHP'li bazı meclis üyelerinin de İYİ Parti'ye geçebileceği iddiaları konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ