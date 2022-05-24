İşte Ege’nin ilk 100 büyük firması! İlk 3 yine değişmedi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, düzenlediği basın toplantısında, oda üyesi firmalarla yaptıkları anket çalışması sonucu belirlenen ilk 100 büyük firmanın performanslarına yönelik açıklama yaptı.

Sıralamada geçen yıl olduğu gibi STAR Rafineri'nin ilk sırada yer aldığını, Tüpraş İzmir Rafinerisi ve Petkim'in bu firmayı takip ettiğini kaydeden Yorgancılar, İzmir Demir Çelik, Abalıoğlu Yağ, Philsa, Abalıoğlu Lezita, JTI Tütün, Kocaer Çelik ve Özkan Demir Çelik firmalarının da ilk 10'a girdiğini aktardı.

Firmaların geçen yılki üretimden satış, ciro, ihracat ve karlılık performanslarının önceki yıla göre arttığını gözlemlediklerini dile getiren Yorgancılar, şöyle dedi:

"Güzel bir tablo çıktı ortaya. 100 firma içinde kar bildiren firma sayısı 84, Ar-Ge yapan 53, yabancı sermayeli firma sayısı 28, zarar bildiren firma sayısı 16 olarak gerçekleşti. Üretimden satışların geçen yıla göre yüzde 110 artışla 244 milyar 182 milyona, bilanço karlarının yüzde 158 artışla 21,6 milyar liraya çıktığını görüyoruz. Geçen yılı, sanayiciler açısından para kazandıkları bir yıl olarak değerlendirmek doğru olur. Bu dönemde firmaların ihracatları yüzde 40 artarken ithalatların yüzde 158 artmasını ise dışa bağımlılığın en net göstergesi olarak görebiliriz."

"2021 REFERANS YILIYDI"

Geçen yılın, salgın sürecindeki kötü performansın ardından bir referans yılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yorgancılar, artan ham madde fiyatları, lojistik maliyetleri ve kur dalgalanmalarının getirdiği belirsizlik nedeniyle talebin öne çekildiğini, bunun da üretime yansıdığını dile getirdi.

Dünyada yüksek enflasyonun etkili olduğunu, küresel arzda kırılma ve bozulma ihtimalinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da belirsizliği körüklediğini dile getiren Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Yüksek enflasyonla sadece biz değil tüm dünya ülkeleri savaş veriyor. Bizim, paramızın değerini korumamız gerekiyor. Bu azaldığı sürece satın alma gücümüz de düşüyor. Hükümetimiz kur korumalı bir uygulama çıkardı ama netice itibarıyla yine Hazine tarafından karşılanacak olduğu için bu da çözüm değil aslında. TL'nin korunmasıyla ilgili enflasyona endeksli bir uygulamanın yapılması gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışmanın yapıldığını biliyoruz, inşallah bir an önce çıkar. Enflasyon aşağı düştüğü müddetçe faiz oranları da inecek ki insanlar TL'de kalabilsin."

ASGARİ ÜCRETE GÜNCELLEME

Yorgancılar, bir soru üzerine şahsi görüş olarak asgari ücrette mutlaka güncelleme yapılması gerektiğini düşündüğünü, bu konuda kararı Hükümet'in vereceğini ifade etti.

Dünya ekonomisinde gelecek dönem beklentilerine ilişkin bir soru üzerine ise Yorgancılar, ülkelerin enflasyonla mücadele etmek için faiz artırdığını, faizleri artırması nedeniyle de durgunluğun yaşandığını ifade ederek "Aslında iş var. Enflasyonu aşağı indirip tekrar normalleşmeye devam edecekler. 48 yıldır iş hayatındayım, ne krizler gördüm. İhtilal, kalkışma, anayasa fırlatma, finans krizleri gördüm ama hiçbir kriz, hiçbir savaş sonsuz değil." diye konuştu.

Yorgancılar, EBSO'nun ekim ayında yapılması planlanan genel kurul toplantısında başkanlığa aday olmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.