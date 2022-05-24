“Türk bankaları sağlam. Büyümede iyimseriz”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Ülke Riskleri Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin Muehlbronner, Türk bankalarının sağlam ve açık bir şekilde ekonomik dengelenmenin sağlanmasındaki önemli unsurlar arasında olduğunu belirterek, "Türk ekonomisi her zaman dirençli oldu. Büyük ve çeşitliliği olan bir ekonomi." dedi. "Büyümeye ilişkin görece halen iyimseriz. Türk lirasında yaşanan değer kaybı nedeniyle ihracat iyi seyrediyor. İhracatçılara ve yatırımlara verilen açık teşvikler mevcut" ifadesini kullanan Muehlbronner, hükümetin, verdiği destekler yoluyla halkın en yoksul kesimini enflasyona karşı korumaya çalıştığını söyledi.

POZİTİF ADIM ATILDI

Muehlbronner, "Turizm önümüzdeki dönemde oldukça iyi olabilir. Türkiye'nin bu yılın sonunda yüzde 3 büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Hatta bu yılın sonunda büyüme bunun biraz üzerinde bile gerçekleşebilir. Türkiye'de geçen yıla göre yavaşlama olmasına rağmen büyüme birçok ülkeye kıyasla halen epey iyi rakamlarda." diye konuştu. Muehlbronner, bu yılın sonuna doğru enflasyonun baz etkisiyle mekanik bir şekilde düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nın olumlu bir adım olduğunu kaydeden Muehlbronner, devamla şunları kaydetti: "Tabii ki uygulama (Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı), para biriminin dengelenmesine yardımcı oldu. Bu ürün ile mevduatların dolarizasyonu yaklaşık 10 puan azaldı. Böylece şu anda dolar cinsinden mevduatlarda, son para birimi krizi öncesindeki seviyelere dönüldü. Bu tabii ki pozitif bir adım. Gözlemlediğimiz bir diğer pozitif unsur ise yüksek enflasyona, Fed'in parasal sıkılaştırmasına, küresel gerilimlere rağmen mevduat sahiplerinin Türk bankalarına olan güveni devam ediyor. Mevduat sahipleri Türk lirası ve doları arasında geçişler yapıyor. Fakat kimsenin parasını (bankacılık sisteminden) çıkardığını görmüyoruz."

DÖVİZ KURLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

YENİ haftaya da yükselişle başlayan döviz kurları dün öğleden sonra düşüşe geçti. Euro/ dolar paritesindeki artışın etkisiyle 17,04'e kadar çıkan euro/TL, gün içinde artışlarını sildi ve 16,80'e kadar çekildi. Dolar/TL ise 15,97'yi gördükten sonra 15,80'in altına indi.