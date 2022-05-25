Döviz ve altın rekor kırdı

HAFTAYA yükselişle başlayan döviz kurlarının yanı sıra altında da yükseliş yaşandı. Euro/dolar paritesindeki artışın etkisiyle 17,33'e kadar çıkan euro/TL, dün gün içinde artışlarını silip 16,80'e kadar çekilse de günü 17,26'dan kapattı. Böylece euro, 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 17 liranın üzerine çıkmış oldu.

SON 2,5 AYIN ZİRVESİNDE

Dolar/TL ise düşüş yaşadıktan soran geçen hafta test ettiği 15,99'ları geçti. Dolar/TL dün en yüksek seviye olarak 16,15'e kadar tırmandı. Bu gelişme sonrasında dolar da 6 ay sonra ilk kez 16 liranın üstüne çıkmış oldu. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 1,06'nın hemen altından alıcı buldu. Uzmanlar, teknik açıdan dolar endeksinde 102,3'ün destek, 103,4'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Yurt içinde gram altın fiyatı ise, ons altındaki yükseliş ve dolar/ TL'deki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle son günlerde primli bir seyir izliyor. Son 8 işlem gününde de yükseliş kaydeden gram altın 2.5 ayın zirvesinde yer aldı. Dün güne 949 liradan başlayan gram altın, kapanışı 963 liradan yaptı.