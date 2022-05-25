İzmir’in kuzeyinde dev yatırım

2007 yılında Ekol Dal Merkezi ile sağlık hizmetleri vermeye başlayan Baz Ailesi, Ekol Hastanesi ile Avrupa'nın ve Türkiye'nin Kulak Burun Boğaz hastalıkları alanında kanser cerrahisi dahil muayene ve ameliyatlarının yapılabildiği bir merkez kurarak bir ilke imza atmıştı.

"KALİTEMİZİ GÖTÜRECEĞİZ"

Ekol Hastanesi yıllar içerisinde Baz Sağlık Grubu adı altında birçok branşta hizmet ağını genişleterek büyümeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde Sada Hastanesi'ni bünyelerine katıldığını söyleyen Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Böylece yatırımlarımızı ve kalitemizi İzmir'in kuzeyine götürmüş olacağız. Sada Hastaneleri'nin yanı sıra 35 bin metrekare alanda kaba inşaatı bitmiş ek binayı da kısa sürede bitirerek tüm branşlarda halkımızın hizmetine sunacağız. Yine aynı alandaki bir başka binada yaşlı bakım merkezi kuruyoruz" dedi.

Opr. Dr. Mehmet Baz, Çiğli'de Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Tüp Bebek Merkezi de açacaklarını söyledi.

YATAK KAPASİTESİ 500 KİŞİ

Yaşlı bakım merkezinin aynı zamanda yurt dışı hastalarının konaklama ihtiyacını da karşılayacağını dile getiren Opr. Dr. Baz, "Ekol Hastanesi bünyesine ilave ettiğimiz Sada Hastanesi ile başta Kuzey Ege olmak üzere Bergama, Aliağa, Dikili, Edremit ve Çanakkale bölgesine Onkoloji Ünitesi, Kanser tedavisi, Tüp Bebek, Kalp Damar Cerrahisi başta olmak üzere hastalarımıza 25 branşta 44 Uzman hekimle sağlık hizmeti vereceğiz. 1 yıl içerisinde 500 yataklı hastaneye dönüşecek olan Kuzey Ekol Hastanesi, Bayraklı Şehir Hastanesi'nden sonra en fazla yatak kapasitesine sahip hastanelerden birisi olacak. 500 milyon liralık bu yatırımla birlikte çalışan sayımızın 2 bin 500 personelin üzerine çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.