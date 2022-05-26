Kiracı Şikâyet Hattı ile mağduriyet giderilecek

Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikâyet Hattı'nın kurulması üzerinde de görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Kiracı Şikâyet Hattı ile kira konusunda ev sahibi ile sorun yaşayan kiracılar şikâyetlerini bu hatta iletebilecek. Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları noktasında bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Yapılan ihbarlar neticesinde yapılacak denetimlerde kiracısını kanuna aykırı şekilde mağdur ettiği tespit edilenler devletin "kara listesi"ne girecek.

Öte yandan, fahiş kira artışlarından vatandaşı korumak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katılımıyla 2 saatlik zirve gerçekleştirildi. Kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Kurum, düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.