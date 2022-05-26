  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Konut Finansman Paketi başvuruları başladı

Konut Finansman Paketi başvuruları başladı

26.5.2022

Konut Finansman Paketi başvuruları başladı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Konut Finasman Paketi" kapsamında, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ile inşaat sektörüne düşük faizli kredi desteği verileceği duyurulmuştu. Liralaşma stratejisine de kaynak sağlanması planlanan paket, kamu bankaları tarafından kullandırılmaya başlandı.

Türkiye'deki kamu bankalarına 0,99 faiz oranı ile verilecek "İlk Evim Konut Finansmanı" desteği için başvurular açıldı. "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" başvuru tarihleri ise, Merkez Bankası tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olduğundan ve döviz/ altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda çalışma tamamlanmadığı için daha sonra duyurulacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA