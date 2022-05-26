Konut Finansman Paketi başvuruları başladı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Konut Finasman Paketi" kapsamında, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ile inşaat sektörüne düşük faizli kredi desteği verileceği duyurulmuştu. Liralaşma stratejisine de kaynak sağlanması planlanan paket, kamu bankaları tarafından kullandırılmaya başlandı.

Türkiye'deki kamu bankalarına 0,99 faiz oranı ile verilecek "İlk Evim Konut Finansmanı" desteği için başvurular açıldı. "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" başvuru tarihleri ise, Merkez Bankası tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olduğundan ve döviz/ altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda çalışma tamamlanmadığı için daha sonra duyurulacak.