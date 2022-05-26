Örnek şoföre esnaf ödülü

KARABAĞLAR'DA geçtiğimiz günlerde sokakta bir kadına darp olayını önleyen taksi şoförü Faruk Işık'a, topluma örnek davranışından dolayı esnaf teşkilatı tarafından ödül verildi. Işık'ı İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası saatle, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) çeyrek altınla ödüllendirdi. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 'Bana göre ödüllerin sadece sembolik değeri var. Aslında yapmış olduğu olay benim için değer biçilmeyecek, teşkilatımızı gururlandıran bir olaydır' dedi.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

İESOB Başkanlık katında yapılan ödül törenine Faruk Işık, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, Karabağlar Taksi Durağı Başkanı Volkan Karabulut ile İESOB Kadın Kolları üyeleri katıldı. Esnaf sanatkarların başkanı olarak büyük gurur yaşadığını kaydeden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 'Bu farkındalığın, topluma örnek gösterilecek olayın temelinde üyemizin aldığı eğitimin yattığını düşünüyoruz. İzmir Birliği, Büyükşehir Belediyesi ile müştereken ticari taşıt kullanan şoför esnafına eğitim vermektedir" diye konuştu.

24 SAAT SÜREKLİ GÖREV BAŞINDALAR

ÖFKE kontrolü, çocuklara ve yaşlılara muamele tarzı, toplumsal olaylara ve terör olaylarına müdahale gibi birçok konuyu da belge eğitimleri esnasında şoförlere aşılandığını dile getiren Mutlu, "Esnaf teşkilatı bulunduğu bölgeye gece ışık saçan, huzur veren, insanların yaşamlarının refah kalitesini yükselten camiadır. Yaşanan olay da esnaf sanatkarın özelliklerini ortaya koyan güzel bir örnek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Faruk Işık'ın duyarlı davranışının kendilerini onurlandırdığını söyleyen İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık ise, 'Taksiciliğin ne kadar şerefli bir meslek olduğunu gösterdik. Taksi duraklarımız mahallelerinin bekçileridir. Yirmi dört saat görev başındadırlar. İzmirliler de gönül rahatlığıyla taksilere binip yolculuk yapabilirler. Biz başka illere benzemiyoruz' dedi. Kadına şiddet olaylarının ülkenin büyük bir sorunu olduğunu vurgulayan İESOB Kadın Kolları Başkanı Gönül Vural da, devletten yasal beklentileri olduğunu vurgularken, "Örnek gösterilen şoför Faruk Işık, olaya müdahale ederken bir an bile tereddüt etmedi" şeklinde konuştu.