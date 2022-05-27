EPDK’dan Isparta’daki elektrik kesintisine rekor ceza

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Isparta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne 3 milyon 236 bin 666 TL ceza uyguladı. Şirketin ayrıca, kesintiden etkilenen 27 bin 850 aboneye toplamda 15 milyon 583 bin 459 TL tazminat ödemesine karar verildi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin gerekli iyileştirme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmayarak elektrik dağıtım hizmetinin kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğü aktarıldı.

2022 yılı şubat ayında 10 saat ve üzerinde gerçekleşen 19 adet uzun süreli kesintiden 27 bin 850 abone etkilendi. Kesintilerden etkilenen mesken abonelerinin her birine 108,96 TL, diğer abone gruplarına ise 1307,52 TL'ye kadar değişen tutarlarda tazminatı ödenecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Hep söylüyoruz tüketiciyi mağdur eden bunun bedelini öder. Burada da öyle oldu" dedi.