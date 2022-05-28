3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak?

2-KİMLERİ KAPSAYACAK?

Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacak. 3-

DİĞER UNVANLAR DA EK GÖSTERGE ARTIŞINDAN YARARLANACAK MI?

Şöyle yararlanacak. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve bazı meslek gruplarındaki kademeler değişecek. Daha açık bir anlatımla, belirli kesimlerin ek göstergesi 3600'e çıkartıldığında avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi bazı gruplar bundan olumsuz etkilenecek, haksızlık yaşanacak. Bu nedenle ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da yeni ek göstergeler yaratacak. Örneğin, kimi memurların ek göstergeleri 4000, kiminin 4800'e, kiminin 6000'e kadar çıkacak.