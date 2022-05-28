İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Enstitümüzün belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.