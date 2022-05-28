Sebze ve meyvede fiyat yüzde 50 düştü

Son günlerde sebze meyve fiyatları üzerinden yürütülen algı oyunlarını, İzmir Sebze Meyve Hali'ndeki fiyatlar bozdu. Hal'in fiyat listesi, geçtiğimiz günlerde salatalığın kilosunun 25, domatesin 30, biberin 40 liradan satılması üzerinden felaket tellallığı yapan ve enflasyon nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyleyen çevrelere gerçekleri gösterdi.

İzmir Halciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, fiyatların yükselmesinin kesinlikle enflasyonla ilgisi olmadığını belirterek yazın gelmesiyle birlikte üretimin artması sonucu fiyatların yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi.

YÜZDE 50'Sİ KAYIT DIŞI

Kışın sera denilen örtü altı sebze ve meyvelerin tezgaha çıktığını söyleyen Orhan Doğan, "Domates 30-40, biber 80, salatalık 25 liraya kadar çıktı. Serbest piyasa ekonomisi olduğu için fiyatları sabitlemek mümkün olmuyor. Bu tamamen üretimle ilgili bir konudur. Şu anda havalar ısındı, üretim çoğaldı. Fiyatlar da makul seviyeye indi. Şu anda kışın 80 liraya satılan biber, manavda 10 liraya satılabiliyor. Salatalık halde 2 liraya düştü. Pazarda 4-5 lira. Meyve biraz yüksek yeni çıktığı için. Ama önümüzdeki günlerde düşer" dedi.

İzmir Sebze ve Meyve Hali'nde 1963 yılından beri dernek çatısı altında faaliyet gösteren ve 155 üyesi bulunan İzmir Halciler Derneği'nin Başkanı Orhan Doğan, "İzmir'e gelen sebze meyvenin yüzde 30'u halden geçer. Yüzde 70'i ise hal dışında satılır. Resmi kayıtlara göre Türkiye'de satılan sebze meyvenin yaklaşık yüzde 50'si kayıt dışıdır" dedi.

KAR ORANLARI BELLİ

Orhan Doğan, 'üreticiden 1 lira alınan mal tezgahta 10 liraya satılıyor' söyleminin de hal esnafıyla bir ilgisi olmadığını belirterek, "Hizmet bedelimiz yasalarla belirlenmiş olup, bu oran en düşük yüzde 5 ile en fazla yüzde 8 arasındadır. Bütün maliyetlerimizi düştükten sonra halci esnafının kazanacağı oran en fazla yüzde 3" diye konuştu.

HAL YASASI İLE PİYASADA DENGELER SAGLANACAK

HALLERİN daha düzenli çalışması Hal Yasa Tasarısı hazırlandığına dikkat çeken Orhan Doğan, "Bu yasa tasarısı kapsamında haller özerk bir yapıya kavuşacak. Bu özerk yapıya valilikler başkanlık yapacak. Birçok resmi kurumun temsilcisi olacak" dedi. Meclis tatile girmeden önce yasanın çıkmasının beklendiğini söyleyen Doğan, yasa çıkınca tüm ürünler kayıt altına alınacağı için fiyat dengelerinin de sağlanacağını söyledi

TOLGA TEKİN