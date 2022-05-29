E-ticarette yabancı tekeli kırılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce kamuoyuna duyurduğu e-ticaret düzenlemesinde sona gelindi. Yakında TBMM'ye sunulması beklenen düzenleme ile e-ticarette bazı ürün gruplarının satışına sınırlama getirilirken, küçük e-ticaret firmaları da desteklenerek sektördeki yabancı tekeli kırılacak.

Sektördeki 5 büyük oyuncunun tamamı ya da büyük orandaki hissesinin Çin, ABD ve Güney Koreli şirketlere ait olması nedeniyle bu durumun rekabetçiliği ortadan kaldırması ve yerli firmaları bitirmesi nedeniyle yerli firmalar desteklenerek Türk unicorn, yani Turcorn'ların gelişmesi sağlanacak. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde pazar payı büyüklüğü giderek artarken, sektör 381.5 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Son verilere göre, nüfusun yüzde 72'sinin internet kullandığı Türkiye'de, dünyaya paralel olarak online alışveriş pazarı da payını hızla artırırken, sektörün hızlı büyümesini kontrol altına alabilmek ve rekabeti koruyabilmek için yeni bir e-ticaret kanunu hazırlanacak.

HAKSIZ REKABETE SON

E-ticaretin dengeli şekilde büyümesi amacıyla e-pazaryerlerine bazı kriterler getirilecek, faaliyet alanları belirlenecek ve sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak. Yeni düzenleme kapsamında bazı ürün gruplarının satışına yasak getirilerek esnafın korunması sağlanacak Hileli ve sahte ürün satanlara ağır cezalar öngören düzenleme kapsamında, E-ticaret pazar yerleri kendini haksız şekilde sıralamada ön plana çıkaramayacak ve satıcılar arasında ayrım gözetemeyecek. Söz konusu düzenlemelere uygunluk göstermeyen kurumlar için de ağır para cezaları verilecek.

YERLİ FİRMALARA HİBE VE KREDİ KOLAYLIGI

DÜZENLEME ile sektörde mevcutta bulunan yabancı hâkimiyeti de kırılacak. Bunun için sektöre yeni adım atacak yerli firmalara hibe, kredi kolaylığı ve teşvik gibi mekanizmalar işletilecek. Şu anda sektörün en büyük oyuncusunun yüzde 85'inin Çin'li Ali Baba'ya, diğer iki firmanın tamamının bir başka firmanın ise büyük hissesinin ABD'li şirketlere ait olması ve yine 5 büyük firmadan bir diğerinin büyük ortağının Güney Koreli bir firma olmasının sektörde yarattığı yabancılaşma böylece bitirilecek. Bunun için sektöre yeni adım atan yerli firmalara 35 binden fazla tedarikçiye, 15 milyondan fazla üye ve 30 milyondan fazla ürün portföyüne sahip olan PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un yakaladığı başarı örneklerle anlatılacak. KOBİ'lere bu şekilde yol ve yöntem gösterileceği gibi yaklaşık 2 milyar liralık ciroya ulaşan PttAVM gibi Turcorn'ların bu yeni yöntemle doğması sağlanacak.

"BİRKAÇ OYUNCUNUN PİYASAYI ELE GEÇİRMESİNE İZİN VERMEYİZ"

DÜZENLEME ile sektörde mevcutta bulunan yabancı hâkimiyeti de kırılacak. Bunun için sektöre yeni adım atacak yerli firmalara hibe, kredi kolaylığı ve teşvik gibi mekanizmalar işletilecek. Şu anda sektörün en büyük oyuncusunun yüzde 85'inin Çin'li Ali Baba'ya, diğer iki firmanın tamamının bir başka firmanın ise büyük hissesinin ABD'li şirketlere ait olması ve yine 5 büyük firmadan bir diğerinin büyük ortağının Güney Koreli bir firma olmasının sektörde yarattığı yabancılaşma böylece bitirilecek. Bunun için sektöre yeni adım atan yerli firmalara 35 binden fazla tedarikçiye, 15 milyondan fazla üye ve 30 milyondan fazla ürün portföyüne sahip olan PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un yakaladığı başarı örneklerle anlatılacak. KOBİ'lere bu şekilde yol ve yöntem gösterileceği gibi yaklaşık 2 milyar liralık ciroya ulaşan PttAVM gibi Turcorn'ların bu yeni yöntemle doğması sağlanacak. BARIŞ ŞİMŞEK