Ekonominin projeksiyonu büyüme rakamları ve enflasyonda

Ekonomide gözler bu hafta art arda açıklanacak büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarına odaklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Mayıs Salı günü (yarın) bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak. Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yüzde 7.2 büyümesini bekliyor. HAFTA içinde gözlerin çevrileceği diğer veriler ise ihracat ve enflasyon rakamları olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulması bekleniyor. TÜİK, 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.

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