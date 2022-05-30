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Haberler Ekonomi Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları...

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları...

Kurban Bayramı'na 1 ay gibi bir süre kala kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. İzmir'de kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları ne kadar? soruları araştırılıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bulunduğu ilin kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. İşte 2022 kurbanlık fiyatları...

30.05.2022, 13:09

2022 Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık alacak olanlar fiyatlarını merak ediyor. Peki bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar? İzmir, İstanbul, Ankara'da kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları...

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR?
Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, türü ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. İşte il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları:

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları...

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL - 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL - 50.000 TL

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları...

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Büyükbaş: 33.000 TL - 50.000 TL

Küçükbaş: 2.600 TL - 3.800 TL

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları...

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL - 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL - 52.000 TL

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları...

Bursa Kurbanlık Fiyatları

Büyükbaş: 33.000 TL - 54.000 TL

Küçükbaş: 2.600 TL - 4.300 TL

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları...

Antalya Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL - 4.100 TL

Büyükbaş: 32.500 TL - 52.500 TL

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları...

Gaziantep Kurbanlık Fiyatları

Büyükbaş:32.500 TL - 51.500 TL

Küçükbaş:2.400 TL - 3.200 TL

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