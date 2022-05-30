Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları...

2022 Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık alacak olanlar fiyatlarını merak ediyor. Peki bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar? İzmir, İstanbul, Ankara'da kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları...
Kurban Bayramı'na 1 ay gibi bir süre kala kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. İzmir'de kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları ne kadar? soruları araştırılıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bulunduğu ilin kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. İşte 2022 kurbanlık fiyatları...
2022 Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık alacak olanlar fiyatlarını merak ediyor. Peki bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar? İzmir, İstanbul, Ankara'da kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları...
KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR?
Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, türü ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. İşte il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları:
İstanbul Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.800 TL - 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL - 50.000 TL
Ankara Kurbanlık Fiyatları
Büyükbaş: 33.000 TL - 50.000 TL
Küçükbaş: 2.600 TL - 3.800 TL
İzmir Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.700 TL - 3.600 TL
Büyükbaş: 33.000 TL - 52.000 TL
Bursa Kurbanlık Fiyatları
Büyükbaş: 33.000 TL - 54.000 TL
Küçükbaş: 2.600 TL - 4.300 TL
Antalya Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.700 TL - 4.100 TL
Büyükbaş: 32.500 TL - 52.500 TL
Gaziantep Kurbanlık Fiyatları
Büyükbaş:32.500 TL - 51.500 TL
Küçükbaş:2.400 TL - 3.200 TL