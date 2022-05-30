Haberler Ekonomi Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları...

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 il il küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları...

Kurban Bayramı'na 1 ay gibi bir süre kala kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. İzmir'de kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları ne kadar? soruları araştırılıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bulunduğu ilin kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. İşte 2022 kurbanlık fiyatları...