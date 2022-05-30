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Haberler Ekonomi Mitsubishi Electric’ten Manisa’ya 1.44 milyar liralık ek yatırım

Mitsubishi Electric’ten Manisa’ya 1.44 milyar liralık ek yatırım

30.5.2022

Mitsubishi Electric’ten Manisa’ya 1.44 milyar liralık ek yatırım
2016 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde klima fabrikası kuran Mitsubishi Electric, ısı pompası ve Avrupa pazarına yönelik oda tipi klima üretmek amacıyla tesisine 1.4 milyar liralık (113 milyon dolar lira) yatırım yaparak kapasite artıracak. Yatırım ile birlikte şirketin klima üretim kapasitesi 300 bin adetten 1.1 milyon adede yükselecek. Tesisin Şubat 2024'te üretime geçmesi planlanıyor. Mitsubishi Electric, özellikle Avrupa ısıtma sistemleri pazarına odaklanan 2025 büyüme stratejisi kapsamında küresel Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) faaliyetlerini büyütüyor. Tesiste uygulanacak çevre dostu CO2 emisyonunu azaltma tedbirleri arasında; gelişmiş ısı yalıtımı, atık havadan ısı geri kazanımı ve yenilenebilir enerjinin etkili kullanımı yer alıyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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