3600 Ek Gösterge çalışması tamamlandı

MİLYONLARCA memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmanın tamamlandığı düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta gerçekleştirmişti. Tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu. Bakan Bilgin, Şekerİş Sendikası'nın 'Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi'nde, düzenlemenin sonuçlanması için Mayıs sonunu işaret etmişti.

KAPSAMI NE OLACAK?

EK gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor. Başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsayacağı söylenen düzenlemenin kapsamının genişletilmesi bekleniyor.