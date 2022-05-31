Alhat’tan sektöre uyarı

AKHİSAR Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Olivtech Fuarı'nda ezberleri bozdu. 15 sene önce dünya ikinciliği hedefini koyan Türkiye'nin, geriden gelen Tunus'a bile geçildiğine dikkat çeken Alhat, "Biz yerimizde sayıyoruz. Her kafadan ses çıkıyor. Yatırımcılar önünü göremiyor. Ortak hedefe yönelecek birlikteliği kuramadık. Silkinip rehavetten kurtulmazsak çok pişman oluruz" dedi. 14 milyon verimli zeytin ağacıyla sektörün en önemli üretim merkezi Akhisar, Olivtech Fuarı'nda güçlü bir katılım sağladı.

Alhat, sektöre 'birlik çağrısı' yaparak, "Tunus 15 yıldır hedefe koşuyor. Üretimini ve kalitesini yükseltti. Ambalajlı ihracatta üçüncü sıraya oturdu. Dünyanın neresine gitseniz İspanyol ve İtalyan markalarının yanında Tunus zeytinyağlarını da görürsünüz. Biz 40 yıl öncesinden kalma alışkanlık ve korkularımızla zeytinyağı sektöründe çok zaman kaybettik. Günlük hesaplar, kişisel çıkarlar için koca sektörün önünü tıkayanlar vebal altındadır" dedi.