İzmir Şoförler Odası ÖTV indirimi bekliyor

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Celil Anık yönetiminde ilkleri gerçekleştiriyor. Türkiye'de ilk ve tek olan takip ve entaksi sistemiyle vatandaşların sıkıntılarına çözüm bulduklarını dile getiren Anık, "Araçlarımızın günde kaç kilometre yaptığını, ne kadar benzin yaktığını görebiliriz. Takside bir eşyanızı unuttuğunuzda, plakasını bilmeseniz dahi biz o taksiye ulaşabiliriz. Takip sistemimizle İzmir'deki taksilerimizin nereye gittiğini, güzergahını, günde kaç müşteri aldığını takip edebiliyoruz" diye konuştu.

PLAKA İHALESİ

TAKSİ ihalesi hakkında bilgiler veren Anık, "2 Haziran'da merkez için 95, ilçeler için 112 adet plaka veriliyor. İlçelerin ihalesi gerçekleşti. Bizim hazırlattığımız, kendi raporumuzda geçen yıl için 25-30 aralığında, bu sene için de aynı rakamlarda taksi ihtiyacımız olduğuydu. Bu plan doğrultusunda plaka sayısı verildi. Daha önce plaka ihalesi olmayacak demiştim ama yaptırdığımız taksi etüdüne göre 2020 yılında 25-30 taksiye ihtiyacımız olduğunu da söylemiştim. Bu doğrultuda bu taksiler verildi. Aksi takdirde müdahale ederdik" dedi. Yüzde 45 ÖTV ödediklerini de belirten Anık, "Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu konuda girişimlerimizi yaptık. Biz 0 ÖTV istemiyoruz ama yüzde 45'lerin yüzde 15-20'ye düşürülmesini bekliyoruz" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR