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Haberler Ekonomi Kira ortalaması 4 bin 582 TL oldu!

Kira ortalaması 4 bin 582 TL oldu!

31.5.2022

Kira ortalaması 4 bin 582 TL oldu!

YAZ mevsiminin gelmesiyle özellikle kıyı bölgelerde kira fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'de kira ortalamasını da uçurdu. Son araştırmaya göre Türkiye'de ortalama kira 4 bin 582 liraya çıktı. En yüksek kira ortalaması, turizm beldelerinin yoğunlukta olduğu Muğla'da 9 bin liraya ulaştı. Muğla'yı Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin ve Aydın takip ediyor. 81 ili kapsayan ortalama kira araştırmasına göre Türkiye'de ortalama kira 4 bin 582 lira olurken ortalama en yüksek kira 9 bin lira ile Muğla'da, 6 bin 900 lira ortalama ile de İstanbul'da hesaplandı.

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