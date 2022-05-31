Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum’da da aktif

OTELCİLİK sektöründe profesyonelliği geliştirmek, yardımlaşma ve iletişimi kuvvetlendirmek, sorunlara çözümler aramak, otel yöneticiliği mesleğine düzen getirmek amacıyla kurulan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Bodrum'da da Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu'nu resmen hayata geçirdi. Dünyanın farklı turizm ülkelerinde de üyeleri bulunan ve Türkiye'de İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin'de Bölgesel Yürütme Kurulu oluşturan POYD'nin Bodrum BYK temsilciliğini ise Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin üstlendi. Konu hakkında açıklama yapan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, POYD Bodrum BYK'yı resmen açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "POYD olarak Bodrum'da bir temsilciliğimizin bulunması bizim için önemliydi. Yaptığımız çalışma sonucunda Bodrum BTK'yı hayata geçirdik" dedi.

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