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Haberler Ekonomi Sabah Gazetesi'nden ihracat seferberliği

Sabah Gazetesi'nden ihracat seferberliği

31.5.2022

Sabah Gazetesi’nden ihracat seferberliği

TÜRKİYE'NİN en büyük ve etkin mecralarını tek çatı altında toplayan Turkuvaz Medya Grubu ve grubun amiral gemisi Sabah Gazetesi, ihracat sektörüne destek vermek, sektör hakkında bilinçlendirme ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla 'Türkiye İhracat Seferberliği' projesini hayata geçiriyor.

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek projenin ilk toplantısı Bursa'da yapılacak ve Gaziantep, Konya, Kayseri, Trabzon illeri ile devam edecek. Projenin ilk buluşması bugün sektörün önemli oyuncularının katılımı ile Hampton by Hilton Bursa Hotel'inde gerçekleşecek.

Ticaret Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı destekleriyle gerçekleşecek Zirve'nin açılış konuşmaları Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın konuşmasıyla başlayacak. Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi. com adresinden ve Sabah TV'den canlı olarak izlenebilecek.

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