  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tire’de firmalara usta kazandıracak eğitim

Tire’de firmalara usta kazandıracak eğitim

31.5.2022

Tire’de firmalara usta kazandıracak eğitim
TİRE Organize Sanayi'deki 15 firma, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'Mesleki Eğitimi Geliştirme Protokolü' imzaladı. Programından iki yılda 2 bin 500 genç faydalanacak. Tire OSB'deki firmalarda uygulamalı eğitim alan mesleki eğitim merkezi mezunları ile özel sektörün usta ve kalfa ihtiyacı karşılanacak. OSB konferans salonundaki imza törenine Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, TTO Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, TOSBİ Başkanı Kosat Gürler, OSB Müdürü Galip Kılınç ile firma temsilcileri katıldı. Ahmet Aydın Ülkay Atmaca ve Yiğit Girgin YENİ ASIR
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA