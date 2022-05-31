Tire’de firmalara usta kazandıracak eğitim

TİRE Organize Sanayi'deki 15 firma, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'Mesleki Eğitimi Geliştirme Protokolü' imzaladı. Programından iki yılda 2 bin 500 genç faydalanacak. Tire OSB'deki firmalarda uygulamalı eğitim alan mesleki eğitim merkezi mezunları ile özel sektörün usta ve kalfa ihtiyacı karşılanacak. OSB konferans salonundaki imza törenine Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, TTO Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, TOSBİ Başkanı Kosat Gürler, OSB Müdürü Galip Kılınç ile firma temsilcileri katıldı. Ahmet Aydın Ülkay Atmaca ve Yiğit Girgin YENİ ASIR

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