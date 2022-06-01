Aidat öder gibi düşük taksitle ev

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara söz verdikleri konut projelerini hayata geçireceklerini belirterek, düşük gelir sahiplerinin konut edinmesi için yeni başlatılacak projenin müjdesini verdi. Kurum, "Yıllık ortalama yüzde 7-8-9 olan TOKİ payını yüzde 14'e çıkardık. İlk defa 1 yılda 100 bin konut projesini TOKİ yapmıştır. Bunu alt gelir grubu vatandaşlarımız konut sahibi olsun diye yaptık. Bugün geldiğimiz rakam 1 milyon 137 bin. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.

TOKİ eliyle aynı projeyi bu yıl da yapacaklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ağustos ayında milletimizle paylaşacak. 81 ilde vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu, konut fiyat artışının daha fazla görüldüğü illerde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız aidat öder gibi düşük taksitlerle ev sahibi olabilecekler. Hazine arazilerinin kendi evini yapmak isteyenlere satışına ilişkin proje üzerinde de 2 aydır çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.