Baklavanın da tadını kaçırdılar

Kurban Bayramı öncesi baklavalık fıstık fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları dikkat çekti. Son zamanlarda gıda fiyatları üzerinden yapılan spekülasyonlara şimdi de baklavalık fıstık eklendi. İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, sayıları 5 -6'yı geçmeyen bazı tüccarların fıstığı daha bahçedeyken kapatarak hasattan sonra fiyatları istedikleri gibi yükselttiklerini söyledi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin (BAKTAD) aldığı boykot kararını desteklediklerini belirten Esen, "Normal fiyatı 270 lira olması gereken baklavalık fıstık 420 lira olunca, bundan sadece biz baklava üreticileri değil, tüketiciler de olumsuz etkilendi. Biz de boykot kararı alabiliriz" ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİ DURDURURUZ

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve BAKTAD Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Murat, "Antep fıstık içinin kilosu 300-400 liraya kadar çıkarken fıstıklı baklavanın kilosu İzmir'de 180- 250 lira arasında değişiyor. Fıstık fiyatları yüksek olduğu için ister istemez tatlı fiyatlarına da yansıyor. Aslında bu durumdan tüketiciler ve fıstık üreticileri gibi baklavacılar olarak biz de mağdur oluyoruz" diye konuştu.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, fıstıktaki fiyat artışları son buluncaya kadar fıstıklı baklava üretmeyeceklerini söyledi. Fıstıkta kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu ve bazı stokçuların kendi aralarında alım-satım yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükselttiğini vurgulayan Yıldırım, "Rekolte iyi olmasına rağmen stokçular piyasadan fıstığı toplayıp 'bu sene yok' diye piyasaya korku salıyor. Bu durum ekonomimize ve fıstığa dayalı tüm sektörlere nefes aldırmıyor. Denetlemelerdeki boşluktan faydalanan stokçular etkili oluyor" diye konuştu. ■ TOLGA TEKİN